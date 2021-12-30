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أمطار على 17 محافظة.. الأرصاد المصرية تعلن حالة الطقس خلال الأيام القادمة

أمطار على 17 محافظة.. الأرصاد المصرية تعلن حالة الطقس خلال الأيام القادمة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بأن هناك حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مروراً بمحافظات القاهرة الكبري، وتسقط الأمطار على 17 محافظة.

وحول توقعات أحوال الطقس من الخميس إلى الإثنين، يكون الطقس نهاراً خلال الأيام القادمة اعتباراً من طقس الغد الخميس مائلاً للبرودة نهاراً على الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية ومحافظات القاهرة الكبري والوجه البحري.

ويسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على محافظات شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع بقاء الطقس اليوم الخميس في مصر شديد البرودة خلال ساعات الليل على جميع أنحاء الجمهورية، ويستمر تكون الصقيع على وسط سيناء.

أمطار رعدية

تتوقع الأرصاد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال حالة الطقس غداً على الإسكندرية ومحافظات القاهرة الكبري ومحافظات شمال الصعيد والقناة والوجه البحري وباقي السواحل الشمالية.

وتضطرب حركة الملاحة فى البحر المتوسط ليتراوح الموج بين مترين ونصف و4 أمتار، وتكون سرعة الرياح فى البحر المتوسط بين 50 و60 كم/الساعة.

خريطة سقوط الأمطار غدًا الخميس 30-12-2021

تسقط أمطار متوسطة ويصحبها أصوات الرعد غدًا على خمس محافظات وتبدأ من مدينة السلوم أقصي غرب البلاد ثم مدينة مطروح وتمتد إلى الإسكندرية ثم البحيرة وتصل إلى كفر الشيخ وحتى محافظة الدقهلية.

وتمتد الأمطار خلال الليل والتى تكون من خفيفة إلي متوسطة الشدة إلي 12 محافظة أخري وهي كما يلي «دمياط – بورسعيد – الشرقية – الغربية – القاهرة – القليوبية – المنوفية– الجيزة – السويس – الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف».

ذروة حالة الطقس السئ.. حالة الطقس الجمعة 31-12-2021

تتوقع الأرصاد أن تكون حالة الطقس يوم الجمعة هي ذروة حالة سوء الأحوال الجوية السيء، وتكون الرياح نشطة السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظات شمال الصعيد.

تسقط أمطار من متوسطة إلي غزيرة مصحوبة بالرعد وحبات الثلج على الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية وأيضًا القاهرة الكبري ومحافظات القناة والوجه البحريوشمال الصعيد.

تصل حدة الأمطار إلي درجة السيول علي خليج السويس وسيناء، وتكون الأمطار خفيفة على جنوب الصعيد.

سيول ورعد.. توقعات حالة الطقس السبت 1-1-2022

تتوقع الأرصاد استمرار سوء الأحوال الجوية يوم السبت، وتنشط الرياح فقط على جنوب الصعيد.

خريطة الأمطار يوم السبت 1-1-2022

تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ويصاحبها سقوط الثلوج وأصوات الرعد أحيانًا على الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وتسقط الأمطار الرعدية الغزيرة التى تصل إلي درجة السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وتتوقع الأرصاد أن تسقط الأمطار المتوسطة الرعدية على الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية والوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبري وشمال الصعيد.


أمطار رعدية.. توقعات حالة الطقس الأحد 2-1-2022

تتوقع الأرصاد نشاط الرياح يوم الأحد على مناطق أوسع لتشمل السواحل الشماللية الغربية وجنوب سيناء.

خريطة الأمطار يوم الأحد 2-1-2022

تسقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشمال سنياء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

وتسقط أمطار غزيرة ورعدية تصل إلي درجة السيول على محافظة البحر الأحمر وسيناء، وتسقط أمطار متوسطة رعدية أحيانًا علي السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الصعيد.

أمطار شمالاً.. حالة الطقس الإثنين 3-2-2021

تتوقع الأرصاد ان تنشط الرياح يوم الإثنين المقبل على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الغربية، وتسقط أمطار من خفيفة إلي متوسطة الشدة على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري وباقي السواحل الشمالية.

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