مصر: أكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تصل القاهرة قريباً





وأكد عبد الفغار أن هناك انخفاضاً نسبياً لإصابات (كورونا)، لكن من الصعب الحديث عن انتهاء الذروة أو تخطيها، كما أنه من المبكر الحديث عن موجة خامسة من إصابات (كورونا).









رام الله - دنيا الوطنأعلن حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الخميس، أنه سيصل البلاد 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا عبر مطار القاهرة الجوي في 5 كانون الثاني/ ينابر.وقال عبد الغفار: "إنه يتم إتاحة خدمة جديدة لتطعيمات كورونا ، حيث يستطيع الشخص الراغب فى التطعيم اختيار مكان اللقاح حسب رغبته، ويظهر له الموقع كافة البيانات المتعلقة بوقت الانتظار وموعد الحصول على اللقاح"، وفق (اليوم السابع).وأضاف: "مراكز اللقاحات المتحركة تقوم بتسجيل المواطنين وعطائهم اللقاح بشكل سريع، وأنه لا يوجد قوائم انتظار للحصول على اللقاح حاليا، بمعنى أن من يقوم بالتسجيل حاليا يتم ارسال الرسائل له بشكل سريع دون انتظار".وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن هناك وفرة كبيرة فى التطعيمات، ولدينا أكثر من 1000 مركز بالجمهورية.وفيما يتعلق بملف تطعيمات (كورونا) بالجرعة الثالثة المعززة، أوضح أنه تم تطعيم أعداد كبيرة تتجاوز النصف مليون مواطن، وجارى إرسال باقي الرسائل للمستحقين.