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دولي

الصين على أعتاب تحقيق ثورة "المراحيض" في المدارس ورياض الأطفال

الصين على أعتاب تحقيق ثورة "المراحيض" في المدارس ورياض الأطفال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة التربية والتعليم الصينية، اليوم الخميس، إن الصين تمكنت من ضمان وصول جميع الطلاب تقريباً في مدارسها الابتدائية والمتوسطة ودور رياض الأطفال في أنحاء البلاد إلى مراحيض صحية، وذلك بعد سنوات من الجهود لتعزيز "ثورة المرحاض".

وأضافت الوزارة: "إن جميع المراحيض في المدارس الابتدائية والمتوسطة ودور رياض الأطفال بالبلاد تلبي متطلبات السلامة والصحة الأساسية باستثناء عدد قليل جدا من المدارس في مناطق معينة"، وفق (روسيا اليوم).

وأظهرت أرقام صادرة عن الوزارة أنه تم تجديد المراحيض في 67 ألف مدرسة ابتدائية ومتوسطة ودار رياض أطفال منذ أن أطلقت الحكومة برنامجا في عام 2019 يهدف إلى توفير مرافق مرحاض آمنة ونظيفة في المدارس.

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