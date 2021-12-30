الصين على أعتاب تحقيق ثورة "المراحيض" في المدارس ورياض الأطفال

وأضافت الوزارة: "إن جميع المراحيض في المدارس الابتدائية والمتوسطة ودور رياض الأطفال بالبلاد تلبي متطلبات السلامة والصحة الأساسية باستثناء عدد قليل جدا من المدارس في مناطق معينة"، وفق (روسيا اليوم).



وأظهرت أرقام صادرة عن الوزارة أنه تم تجديد المراحيض في 67 ألف مدرسة ابتدائية ومتوسطة ودار رياض أطفال منذ أن أطلقت الحكومة برنامجا في عام 2019 يهدف إلى توفير مرافق مرحاض آمنة ونظيفة في المدارس.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم الصينية، اليوم الخميس، إن الصين تمكنت من ضمان وصول جميع الطلاب تقريباً في مدارسها الابتدائية والمتوسطة ودور رياض الأطفال في أنحاء البلاد إلى مراحيض صحية، وذلك بعد سنوات من الجهود لتعزيز "ثورة المرحاض".