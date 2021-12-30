الصين: أمريكا ستدفع ثمناً باهظاً بسبب تايوان



وقال وانغ: "إن الولايات المتحدة بتشجيع قوى استقلال تايوان،

لا تضع فقط تايوان في وضع بالغ الخطورة، ولكنها تُعرّض الولايات المتحدة أيضا لدفع ثمن باهظ".





وتابع وانغ "تايوان ليس لديها سبيل غير العودة للوحدة مع البر الرئيسي".







وتعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، كما شهدت في آخر عامين من الضغط السياسي والدبلوماسي للتأكيد على سيادتها عليها، مما أثار غضباً في تايوان وقلقاً في الولايات المتحدة.



وبرزت تايوان كعامل رئيسي في توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، أهم داعم دولي ومورد للأسلحة للجزيرة رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية.







رام الله - دنيا الوطنأعلن وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستدفع ثمناً باهظاً بسبب تصرفاتها المتعلقة بتايوان.