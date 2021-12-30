منظمة تحذر من قصف إسرائيل لمناطق سكنية بلبنان





رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة العدل والتنمية للدراسات: "إن الجيش الاسرائيلي حصل على ضوء أخضر لقصف مواقع داخل لبنان وبيروت بعد الاستعدادات الاسرائيلية الاخيرة للحرب مع ايران".وحذر المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي السلطات اللبنانية من إقدام إسرائيل على قصف مناطق سكنية داخل العاصمة اللبنانية بيروت بذريعة تخزين صواريخ حزب الله بتلك المناطق الأمر الذي قد يؤدي لانفجارات ضخمة وتكرار كارثة مرفا بيروت.و أكدت المنظمة على أن الجيش الاسرائيلي أنهى بالفعل استعدادته لخوض حرب شاملة مع ايران ووضع خطة لقصف مواقع حزب الله بلبنان ومواقع (حماس) داخل غزة ولبنان بجانب خطط لقصف مناطق سكنية تعتقد اسرائيل انحزب الله يخزن صواريخ بتلك المناطق".