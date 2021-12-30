الصين: مستعدون لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي





رام الله - دنيا الوطنحذرت الصين، أمس الأربعاء، من أنها ستتخذ "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال رسمياً، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي.في السياق، قال ما شياو قوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان: "إن العام المقبل قد يشهد زيادة في التدخل الخارجي وفي الأعمال الاستفزازية من جانب تايوان"، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك بالعربي).وأضاف المسؤول الصيني خلال مؤتمر صحفي: "إن بكين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي لكنها ستتحرك إذا تم تجاوز أي خطوط حمراء فيما يتعلق باستقلال الجزيرة".وتابع ما شياو قوانغ: "إذا أقدمت القوى الانفصالية في تايوان الساعية إلى الاستقلال على عمل استفزازي أو لجأت إلى القوة أو حتى تجاوزت أي خط أحمر فسنضطر لاتخاذ إجراءات صارمة".من جانبه، حث المجلس التايواني لشؤون البر الرئيسي، في بيان صدر في وقت متأخر من، يوم أمس الأربعاء، بكين على "التفكير بجدية في عملها تجاه تايوان وإصدار الحكم الصحيح بشأن الوضع".وجدد المجلس دعوته إلى الحوار على أساس التساوي، وقال إنه "حافظ على سياسة عدم التحريض لحفظ السلام حول مضيق تايوان وفي المنطقة".يشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، لكن "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة يعتبر أنها دولة مستقلة.