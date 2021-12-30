بداية رام الله: السجن المؤبد لـ15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة





وحكمت عليه بالسجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني وعن التهمة الثانية وهي تكرار حيازة المخدرات بقصد تعاطيها سنداً لأحكام المادة 5/4/1 من ذات القرار وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية ألف دينار أدرني، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة الأستاذة جوليانا طه وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.







رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (ر،ن) بتهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات.