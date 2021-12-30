الهند: أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة





رام الله - دنيا الوطنأعلنت دو، اليوم الخميس، عن تسجيل 13 ألفًا و154 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 34 مليونًا و822 ألفًا و40 مصابًا.وقالت وزارة الصحة الهندية: "إن بارتفاع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 480 ألفًا و860 شخصًا بعد وفاة 268 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية".وأضافت: "أن 7 آلاف و486 حالة تماثلوا للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونًا و258 ألفًا و778 شخصًا".