مكالمة هاتفية مرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري اتصالاً، اليوم الخميس بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة جملة من القضايا، خاصة فيما يتعلق بالتوتر المستمر بشأن أوكرانيا.وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن: "الرئيس بايدن الذي يقضي عطلة رأس السنة في منزله بديلاوير، سيعرض على نظيره الروسي مساراً دبلوماسياً، بشأن التوتر في أوكرانيا خلال الاتصال".وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تزال "قلقة جداً" إزاء وجود قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا، وستكون أيضاً مستعدّة للردّ في حال شنت روسيا غزوا جديدا لأوكرانيا"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).من جانبها، قالت إميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: "إن الرئيسين سوف يناقشان عدداً من المواضيع بينها المحادثات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا".وأضافت هورن، في بيان أمس الأربعاء، أن إدارة بايدن "تواصل الانخراط في دبلوماسية مكثفة مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، والتشاور والتنسيق بشأن نهج مشترك رداً على الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا".يشار إلى أن هذه هي المكالمة الهاتفية، ستكون الثانية في أقل من شهر بين الزعيمين، بعدما حذر بايدن في مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري بوتين من "عواقب وخيمة" إذا غزت روسيا أوكرانياوفي الفترة الأخيرة، ازدادت حدة التوتر بين روسيا والدول الغربية وأكورانيا، على خلفية محاولة أوكرانيا الانضمام لحلف شمال الأطلس (الناتو)، الأمر الذي ترفضه روسيا، وسط دعوات لاتباع الطرق البدلوماسية لحل الأزمة.