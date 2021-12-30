فطر مميت يتشفى لأول مرة داخل مستشفى في أوريغون الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنكشفت سلطات ولاية أوريغون الأمريكية، اليوم الخميس، عن رصدها لأول مرة إصابات بالعدوى الفطرية المميتة (الكانديدا أوريس).وقالت السلطة الصحية في أوريغون، في بيان لها: "إن الفحوصات اكتشفت إصابة ثلاثة أشخاص بالفطر الخطير في مستشفى مدينة سايلم الإقليمي".وأضاف البيان: "أن أول إصابة بـ(الكانديدا أوريس) في المستشفى اكتشفت في 11 ديسمبر الجاري، والمريض هو شخص تلقى مؤخرا خدمات من قبل مؤسسات صحية دولية".وفيما يتعلق بحالتين الأخريين فهما تعدان مرتبطتين بالأولى وتم تسجيلهما في 23 و27 كانون الأول/ديسمبر على التوالي.وتابع البيان: "أن البرنامج الخاص بمكافحة الأمراض المعدية يقود تحقيقا، بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية والشركاء في مجال الرعاية الصحية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (الفدرالية) والمختبر الرسمي المحلي، بغية اكتشاف إصابات أخرى محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تفشي الفطر".الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة سجلت منذ عام 2013 أكثر من 1150 حالة إصابة بـ(الكانديدا أوريس)، لكن ليس في أوريغون.ويعتبر (الكانديدا أوريس) الذي اكتشف لأول مرة في عام 2009 من أخطر أنواع الفطريات، وهو عدوى فطرية مقاومة للعقاقير المتعددة تنتشر في المستشفيات.