شؤون فلسطينية

النائب العام: الفصائل الفلسطينية عنصر أساسي لتعزيز الاجمع الوطني والامتثال لسيادة القانون

النائب العام: الفصائل الفلسطينية عنصر أساسي لتعزيز الاجمع الوطني والامتثال لسيادة القانون
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب العام المستشار محمد النحال، خلال استقباله لوفد قيادة حركة المقاومة الشعبية، يرأسهم الأمين العام للحركة أبو قاسم دغمش، على تعزيز التوافق على الإجماع الوطني، والامتثال لسيادة القانون، وإنفاذ القرارات القضائية، وإجراءات النيابة العامة بحق العابثين بأمن المواطنين، والحرص على السلم الأهلي؛ في سبيل تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتمتين الجبهة الداخلية، وتوطيد العلاقة بين المؤسسة الرسمية وفصائل المقاومة.

من جانبه تقدم أبو القاسم، بالتهنئة للنائب العام توليه المنصب الجديد، "متمنياً من الله عز وجل له العون على تحمل الأمانة وبارك جهوده في خدمة المجتمع، مثمناً الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة في الحفاظ على النظام العام وفرض سيادة القانون، وعلى أهمية التعاون المشترك بين النيابة العامة وفصائل المقاومة والاستقرار المجتمعي".

وأضاف: "ان النظام العام الذي تقوم به النيابة العامة يحفظ جبهتنا الداخلية والتي هي حصن وحامية لظهر المقاومة".




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