(هآرتس): سكرتير نتنياهو أتلف ملفات مهمة عقب انتهاء حكمه

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس) عن قيام سكرتير الحكومة السابقة بإتلاف مجموعة من الوثائق والملفات تتعلق برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.ووفقاً للصحيفة، فقد أقرّ سكرتير الحكومة الإسرائيلية السابقة، تساحي برافيرمان، أنه أتلف وثائق كانت محفوظة في مكتب نتنياهو، عند تشكيل الحكومة الجديدة.وقال برافيرمان في التسجيل الصوتي: "قبل أن أغادر، أخرجت من الخزنة عدّة وثائق، وأعطيتها لنائبتي.. وقلت لها مزقيها الآن.. ومزقتها، وبهذا انتهى الأمر واكتمل".وسبق أن نفى نتنياهو هذا الأمر من قبل، ووصفه بالكذب. إلا أن اعتراف برافيرمان تتوافق مع شهادات موظفين آخرين في مكتب نتنياهو الذين أشاروا إلى إتلاف وثائق قبل أن يخلي نتنياهو مكانه لنفتالي بينت.