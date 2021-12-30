نزال: الشجاعة والحكمة لازماتا خطوة الرئيس عباس في لقائه بغانتس

رام الله - دنيا الوطنعقب جمال نزال المتحدث باسم حركة (فتح)، اليوم الخميس، على زيارة الرئيس محمود عباس مع بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي، حيث وصف خطوة الرئيس بأنها تحمل سمتي الشجاعة والحكمة.وقال نزال في منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "اعتقادي راسخ في أن الشجاعة والحكمة سمتان لازماتا خطوة الرئيس أبو مازن في لقائه النادر وغير السري بالوزير غانتس، ويعجبني كثيراً أن الرئيس يتخذ خطوات مثل هذه دون أن يلتفت للصخب الناتج عن قرق الفراخ السياسية التي لا تنتج لشعبنا سوى المآسي والانشاء المطرب".وأضاف: "لو لم يكن رئيسنا بقادر على أن يدوس البنزين في اللحظة الحاسمة بهذا الشكل الباهر لما عرفت طريقي لتأييده بهذا الحسم طوال السنين الطويلات".