العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

رام الله - دنيا الوطنقال العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إن المملكة قلقة حيال عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي، داعياً طهران في الوقت ذاته لتغيير ساستها "السلبية" في المنطقة.وأضاف الملك سلمان، في كلمة وزعت على أعضاء مجلس الشورى السعودي تفصيلاً لمواقف البلاد الداخلية والخارجية، أنه يأمل أن تغير إيران سياستها وما وصفه بسلوكها "السلبي" في المنطقة وأن تتجه نحو الحوار والتعاون.وفيما يتعلق بالشأن اليمني، قال الملك السعودي إن المملكة ما زالت تدعو الحوثيين إلى أن يحتكموا لصوت الحكمة والعقل، وتقديم مصالح الشعب اليمني على سواها، مجدداً التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، ودعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي.في شأن آخر، أشار الملك سلمان إلى أن الرياض تحث القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، وإيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وفي سياق مختلف، قال الملك سلمان لأعضاء المجلس: "إن بدء المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 يدفع عجلة الإنجاز في البلاد"، مشيراً إلى أن الهدف من تحقيق تلك الرؤية هو خلق اقتصاد متنوع.وأكد أن المملكة حريصة على استمرار العمل باتفاق (أوبك بلس)؛ لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول، مضيفاً أن المملكة تؤكد على أهمية التزام جميع الدول بالمشاركة في الاتفاق.