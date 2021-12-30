(حشد) تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام





رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الخميس، إلى ممارسة كافة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان حياة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 135.وطالبت (حشد)، بوقف جريمة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه، دون لوائح اتهام او محاكمة عادلة، وكذلك باقي الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض له وهو الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال من تعذيب وإهمال طبي إجراءات تعسفية تنتهك أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.ومع استمرار إضراب الأسير هشام أبو هواش لليوم 135 وصلت حالته الصحية إلى حد الخطورة القصوى، وقد باتت حياته معرضة للخطر الشديد ومهدد بالموت في أية لحظة.وحثت (حشد) على تصعيد التضامن مع الأسير هشام أبو هواش والقيام بكافة الإجراءات من أجل ضمان وفاء أعضاء الأسرة الدولية بالتزاماتهم للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان الاستجابة لمطالبة العادل بوقف الاعتقال الإداري بحقه وإطلاق سراحه، وكسر الصمت حول تصاعد انتهاكات الاحتلال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي وأحكام اتفاقيات جنيف للعام 1947.وتابعت: "ووقف ممارساتها وانتهاكاتها الجسيمة و الممنهجة والإجراءات التعسفية الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".