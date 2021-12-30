عربي

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية
عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي أن الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لـمجلس الشورى يعكس قوة المملكة العربية السعودية، والمكانة الكبيرة التي تحظى بها في محيطها العربي والإقليمي وثقلها الدولي، كما يجسد الجهود الكبيرة التي تقوم بها في سبيل دعم وأمن واستقرار دول المنطقة.

وقال العسومي: "إن الخطاب الملكي تضمن التأكيد على المبادئ الراسخة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في سياستها الداخلية والخارجية، موضحاً أنه على المستوى الداخلي، تمثل مفردات هذا الخطاب منهاج عمل ودافعاً قوياً لأعضاء مجلس الشورى السعودي لاستكمال المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وانطلاقا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وما تتضمنه من مشروعات تنموية ذات رؤية مستقبلية، من أجل اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية".

وأضاف العسومي: "أنه على المستوى الخارجي، ترسم مضامين الخطاب خارطة طريق لما تنتهجه المملكة العربية السعودية من سياسات حكيمة ومتوازنة تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، كما تجسد الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين في التعامل مع ما يواجه الأمة العربية من تحديات في كافة المجالات".

وأكد العسومي، أن المملكة العربية السعودية تمثل صمام أمان للأمن القومي العربي، وركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

أخبار ذات صلة

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

مصر: تسجيل 28 حالة وفاة و854 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 28 حالة وفاة و854 إصابة جديدة بـ(كورونا)

ليبيا: تسجيل أولى حالات الإصابة بالمتحور (أوميكرون)

ليبيا: تسجيل أولى حالات الإصابة بالمتحور (أوميكرون)

قطر: إعادة فرض الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة

قطر: إعادة فرض الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة

دولة عربية تحصد الأولى إفريقياً في مجال الأمن الغدائي

دولة عربية تحصد الأولى إفريقياً في مجال الأمن الغدائي

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب العام: الفصائل الفلسطينية عنصر أساسي لتعزيز الاجمع الوطني والامتثال لسيادة القانون

النائب العام: الفصائل الفلسطينية عنصر أساسي لتعزيز الاجمع الوطني والامتثال لسيادة القانون

(حشد) تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

(حشد) تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بنقابة المحامين الفلسطينيين

إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بنقابة المحامين الفلسطينيين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية

رئيس هيئة الأمر بالمعروف في فلسطين يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

رئيس هيئة الأمر بالمعروف في فلسطين يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

الاتحاد الدولي للصحافة: تمرير قانون &#34;فيسبوك&#34; في الكنيست الإسرائيلي تقييد للمحتوى الفلسطيني

الاتحاد الدولي للصحافة: تمرير قانون "فيسبوك" في الكنيست الإسرائيلي تقييد للمحتوى الفلسطيني

هنية يهاتف عائلة الأسير هشام أبو هواش

هنية يهاتف عائلة الأسير هشام أبو هواش

إصابة مستوطن بالحجارة في &#34;الشيخ جراح&#34; واندلاع مواجهات جنوب نابلس

إصابة مستوطن بالحجارة في "الشيخ جراح" واندلاع مواجهات جنوب نابلس

منوعات

&#34;لأنه يحرض على التحرش&#34;.. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

"لأنه يحرض على التحرش".. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر &#34;بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك&#34;

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر "بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك"

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

عربي

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية

مصر: تسجيل 28 حالة وفاة و854 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 28 حالة وفاة و854 إصابة جديدة بـ(كورونا)

ليبيا: تسجيل أولى حالات الإصابة بالمتحور (أوميكرون)

ليبيا: تسجيل أولى حالات الإصابة بالمتحور (أوميكرون)