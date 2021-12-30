إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بنقابة المحامين الفلسطينيين



وأضاف" ما يميز هذا الانجاز بأنه الموقع الالكتروني الأول لنقابة المحامين الذي يضم بوابة خاصة بمركز القدس وبوابة خاصة بمركز غزة ضمن واجهة واحدة تأكيدا على وحدة وتماسك نقابة المحامين الفلسطينيين، وليسهل على أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين بمركزيها وللمواطنين سرعة الوصول للمعلومة".



وأشار إلى أن النقابة بصدد اتمام عملية الأتمتة التي بدأت بها والتي بموجبها ستكون كافة المستندات والوثائق والملفات الخاصة بالنقابة بحماية وأمان وخصوصية عالية، وصولا الى أعلى قدر من السرعة في تقديم الخدمات وانجاز المعاملات الخاصة بالمحامين في كافة محافظات الوطن.



بدوره قال مصطفى سلامة رئيس مجلس ادارة شركة اكسبرتس (الشركة المنفذة): "إن الشركة عملت بكل جهودها وطواقمها لانجاز هذا العمل وعبر عن اعتزازه وفخره بالعمل مع نقابة المحامين، وأشار الى أن هذا الانجاز سيكون مثال يحتذى به من قبل جميع النقابات المهنية".



وخلال اللقاء جرى استعراض للموقع الالكتروني وما يتضمنه من محتويات والخدمات التي ستقدم من خلاله.













رام الله - دنيا الوطنأطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين الموقع الالكتروني الخاص بالنقابة والذي سيتضمن تحديث مستمر على مدار الساعة للقضايا التي تعنى بشؤون المهنة ومنتسبي النقابة وأخبار وفعاليات النقابة، اضافة الى بورتال خاص بالمحامين والطلبات التي تقدم في جميع أقسام النقابة.و جاء ذلك خلال اجتماع ضم نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء من مجلس النقابة ورئيس مجلس ادارة شركة اكسبرتس السيد مصطفى سلامة والطاقم الفني المرافق له، والطاقم التنفيذي في النقابة.وقال عبيدات: "إن انجاز هذا الموقع وما يتضمنه من خدمات جاء ضمن مشروع تعزيز المهنية وترابط مجتمع المحامين الذي تنفذه نقابة المحامين بمركزيها القدس وغزة بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويأتي ضمن تطلعات وأهداف نقابة المحامين لخلق بيئة عمل متطورة تزيد من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمحامين، اذ يضم هذا الموقع مكتبة الكترونية تضم نخبة من الكتب والمراجع القانونية اضافة الى المواقع الالكترونية الخاصة بذلك، كما سيتيح سرعة الوصول للمعلومة للمحامي وللمواطن".