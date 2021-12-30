شؤون فلسطينية

إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بنقابة المحامين الفلسطينيين

إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بنقابة المحامين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين الموقع الالكتروني الخاص بالنقابة والذي سيتضمن تحديث مستمر على مدار الساعة للقضايا التي تعنى بشؤون المهنة ومنتسبي النقابة وأخبار وفعاليات النقابة، اضافة الى بورتال خاص بالمحامين والطلبات التي تقدم في جميع أقسام النقابة.

و جاء ذلك خلال اجتماع ضم نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء من مجلس النقابة ورئيس مجلس ادارة شركة اكسبرتس السيد مصطفى سلامة والطاقم الفني المرافق له، والطاقم التنفيذي في النقابة.

وقال عبيدات: "إن انجاز هذا الموقع وما يتضمنه من خدمات جاء ضمن مشروع تعزيز المهنية وترابط مجتمع المحامين الذي تنفذه نقابة المحامين بمركزيها القدس وغزة بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويأتي ضمن تطلعات وأهداف نقابة المحامين لخلق بيئة عمل متطورة تزيد من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمحامين، اذ يضم هذا الموقع مكتبة الكترونية تضم نخبة من الكتب والمراجع القانونية اضافة الى المواقع الالكترونية الخاصة بذلك، كما سيتيح سرعة الوصول للمعلومة للمحامي وللمواطن".

وأضاف" ما يميز هذا الانجاز بأنه الموقع الالكتروني الأول لنقابة المحامين الذي يضم بوابة خاصة بمركز القدس وبوابة خاصة بمركز غزة ضمن واجهة واحدة تأكيدا على وحدة وتماسك نقابة المحامين الفلسطينيين، وليسهل على أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين بمركزيها وللمواطنين سرعة الوصول للمعلومة".

وأشار إلى أن النقابة بصدد اتمام عملية الأتمتة التي بدأت بها والتي بموجبها ستكون كافة المستندات والوثائق والملفات الخاصة بالنقابة بحماية وأمان وخصوصية عالية، وصولا الى أعلى قدر من السرعة في تقديم الخدمات وانجاز المعاملات الخاصة بالمحامين في كافة محافظات الوطن.

بدوره قال مصطفى سلامة رئيس مجلس ادارة شركة اكسبرتس (الشركة المنفذة): "إن الشركة عملت بكل جهودها وطواقمها لانجاز هذا العمل وعبر عن اعتزازه وفخره بالعمل مع نقابة المحامين، وأشار الى أن هذا الانجاز سيكون مثال يحتذى به من قبل جميع النقابات المهنية".

وخلال اللقاء جرى استعراض للموقع الالكتروني وما يتضمنه من محتويات والخدمات التي ستقدم من خلاله.



أخبار ذات صلة

بداية رام الله: السجن المؤبد لـ15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية رام الله: السجن المؤبد لـ15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

النائب العام: الفصائل الفلسطينية عنصر أساسي لتعزيز الاجمع الوطني والامتثال لسيادة القانون

النائب العام: الفصائل الفلسطينية عنصر أساسي لتعزيز الاجمع الوطني والامتثال لسيادة القانون

نزال: الشجاعة والحكمة لازماتا خطوة الرئيس عباس في لقائه بغانتس

نزال: الشجاعة والحكمة لازماتا خطوة الرئيس عباس في لقائه بغانتس

(حشد) تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

(حشد) تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية

رئيس هيئة الأمر بالمعروف في فلسطين يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

رئيس هيئة الأمر بالمعروف في فلسطين يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

الهباش: حققنا إنجازات بلا ثمن سياسي من لقاء الرئيس عباس بغانتس

الهباش: حققنا إنجازات بلا ثمن سياسي من لقاء الرئيس عباس بغانتس

الاتحاد الدولي للصحافة: تمرير قانون &#34;فيسبوك&#34; في الكنيست الإسرائيلي تقييد للمحتوى الفلسطيني

الاتحاد الدولي للصحافة: تمرير قانون "فيسبوك" في الكنيست الإسرائيلي تقييد للمحتوى الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بداية رام الله: السجن المؤبد لـ15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية رام الله: السجن المؤبد لـ15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

النائب العام: الفصائل الفلسطينية عنصر أساسي لتعزيز الاجمع الوطني والامتثال لسيادة القانون

النائب العام: الفصائل الفلسطينية عنصر أساسي لتعزيز الاجمع الوطني والامتثال لسيادة القانون

(حشد) تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

(حشد) تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بنقابة المحامين الفلسطينيين

إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بنقابة المحامين الفلسطينيين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية

رئيس هيئة الأمر بالمعروف في فلسطين يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

رئيس هيئة الأمر بالمعروف في فلسطين يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

الاتحاد الدولي للصحافة: تمرير قانون &#34;فيسبوك&#34; في الكنيست الإسرائيلي تقييد للمحتوى الفلسطيني

الاتحاد الدولي للصحافة: تمرير قانون "فيسبوك" في الكنيست الإسرائيلي تقييد للمحتوى الفلسطيني

هنية يهاتف عائلة الأسير هشام أبو هواش

هنية يهاتف عائلة الأسير هشام أبو هواش

منوعات

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

&#34;لأنه يحرض على التحرش&#34;.. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

"لأنه يحرض على التحرش".. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر &#34;بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك&#34;

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر "بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك"

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

عربي

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية

مصر: تسجيل 28 حالة وفاة و854 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 28 حالة وفاة و854 إصابة جديدة بـ(كورونا)

ليبيا: تسجيل أولى حالات الإصابة بالمتحور (أوميكرون)

ليبيا: تسجيل أولى حالات الإصابة بالمتحور (أوميكرون)