عربي

ليبيا: تسجيل أولى حالات الإصابة بالمتحور (أوميكرون)

ليبيا: تسجيل أولى حالات الإصابة بالمتحور (أوميكرون)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، مساء أمس الأربعاء، عن اكتشاف أولى حالات الإصابة بالمتحور الجديد (أوميكرون)، داعية المواطنين الليبين والمقيمين بضرورة الإسراع بتلقي اللقاح.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا: "إن تحليلات المختبر المرجعي لصحة المجتمع اكتشف عينات موجبة من فيروس (كورونا) من المتحور (أوميكرون)، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وناشد المركز في بيان له، المواطنين الليبيين والمقيمين، بضرورة الإسراع بتلقي التطعيم المضاد لفيروس (كورونا) وتعزيــز الإجراءات الاحترازية والوقائيـة نظراً لخاصية الانتشار السريع التي يتميز بها هذا المتحور.


أخبار ذات صلة

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية

مصر: تسجيل 28 حالة وفاة و854 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 28 حالة وفاة و854 إصابة جديدة بـ(كورونا)

قطر: إعادة فرض الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة

قطر: إعادة فرض الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة

دولة عربية تحصد الأولى إفريقياً في مجال الأمن الغدائي

دولة عربية تحصد الأولى إفريقياً في مجال الأمن الغدائي

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب العام: الفصائل الفلسطينية عنصر أساسي لتعزيز الاجمع الوطني والامتثال لسيادة القانون

النائب العام: الفصائل الفلسطينية عنصر أساسي لتعزيز الاجمع الوطني والامتثال لسيادة القانون

(حشد) تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

(حشد) تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بنقابة المحامين الفلسطينيين

إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بنقابة المحامين الفلسطينيين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الفترة الصباحية

رئيس هيئة الأمر بالمعروف في فلسطين يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

رئيس هيئة الأمر بالمعروف في فلسطين يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

الاتحاد الدولي للصحافة: تمرير قانون &#34;فيسبوك&#34; في الكنيست الإسرائيلي تقييد للمحتوى الفلسطيني

الاتحاد الدولي للصحافة: تمرير قانون "فيسبوك" في الكنيست الإسرائيلي تقييد للمحتوى الفلسطيني

هنية يهاتف عائلة الأسير هشام أبو هواش

هنية يهاتف عائلة الأسير هشام أبو هواش

إصابة مستوطن بالحجارة في &#34;الشيخ جراح&#34; واندلاع مواجهات جنوب نابلس

إصابة مستوطن بالحجارة في "الشيخ جراح" واندلاع مواجهات جنوب نابلس

منوعات

&#34;لأنه يحرض على التحرش&#34;.. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

"لأنه يحرض على التحرش".. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر &#34;بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك&#34;

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر "بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك"

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

عربي

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية

مصر: تسجيل 28 حالة وفاة و854 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 28 حالة وفاة و854 إصابة جديدة بـ(كورونا)

ليبيا: تسجيل أولى حالات الإصابة بالمتحور (أوميكرون)

ليبيا: تسجيل أولى حالات الإصابة بالمتحور (أوميكرون)