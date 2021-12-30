ليبيا: تسجيل أولى حالات الإصابة بالمتحور (أوميكرون)



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا: "إن تحليلات المختبر المرجعي لصحة المجتمع اكتشف عينات موجبة من فيروس (كورونا) من المتحور (أوميكرون)، بحسب وكالة الأنباء الليبية.



وناشد المركز في بيان له، المواطنين الليبيين والمقيمين، بضرورة الإسراع بتلقي التطعيم المضاد لفيروس (كورونا) وتعزيــز الإجراءات الاحترازية والوقائيـة نظراً لخاصية الانتشار السريع التي يتميز بها هذا المتحور.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية في ليبيا، مساء أمس الأربعاء، عن اكتشاف أولى حالات الإصابة بالمتحور الجديد (أوميكرون)، داعية المواطنين الليبين والمقيمين بضرورة الإسراع بتلقي اللقاح.