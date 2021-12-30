رئيس هيئة الأمر بالمعروف في فلسطين يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن









وفيما يخص العنف الممارس من قبل دولة الاحتلال على الأطفال الفلسطينيين، وقول الشيخ ذياب أبوشارب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فلسطين والشتات.





وأشار تقرير الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، إلى أنه خلال العام 2021، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون باستهداف الأطفال الفلسطينيين بلا هوادة من خلال الاعتداءات العسكرية واستخدام القوة المفرطة والاعتقال العسكري التعسفي والطرد وهدم المنازل، مشيرا إلى أن خطر التهجير لا زال يلوح في الأفق. ونوّه الى استشهاد غدير انيس عبد الله فقهاء، 63 عاما، بعد دهسها من قبل مستوطن قرب سنجل شمال رام الله، إلى جانب إصابة فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما في صدره في 26 ديسمبر في قرية كفر قدوم بالقرب من قلقيلية.وفيما يخص العنف الممارس من قبل دولة الاحتلال على الأطفال الفلسطينيين، وقول الشيخ ذياب أبوشارب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فلسطين والشتات.

رام الله - دنيا الوطنبعث ذياب أبوشارب رئيس هيئة الأمر بالمعروف في فلسطين رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (النيجر)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن أعمال العنف والإرهاب التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين والمتطرفين ممارستها ضد الشعب الفلسطيني، في ظل الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة المقبلة على وجه الخصوص.وأشار ذياب أبوشارب إلى أن "الغارات العسكرية الإسرائيلية العنيفة وهجمات المستوطنين، خلال الأيام العشرة الماضية، قد تسببت في إلحاق الأذى بعشرات الفلسطينيين، وإصابة العديد منهم بجروح خطيرة بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، إلى جانب الاعتداءات الجسدية الشرسة، بما في ذلك عمليات الدهس المُتعمد".وأضاف: "إلى إصابة 125 مواطن فلسطيني في قرية برقة في 23 ديسمبر الجاري برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب اقتحام مئات المستوطنين القرية وترويعهم سكانها، وكذلك إصابة 58 مدني فلسطيني في 25 ديسمبر برصاص جنود إسرائيليين على مدخل القرية نفسها".