الصين تعلن نجاح إطلاق قمراً صناعياً جديداً لتجارب تكنولوجيا الاتصالات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة الصين، اليوم الخميس، عن نجاح إطلاق قمرًا صناعيًا جديدًا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية: "إنه تم إطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-3بي" ودخل إلى المدار المخطط له"، وفق وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء .الجدير ذكره، أن هذه المهمة هي الـ405 لسلسة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش.