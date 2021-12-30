الاتحاد الدولي للصحافة: تمرير قانون "فيسبوك" في الكنيست الإسرائيلي تقييد للمحتوى الفلسطيني





وأضاف:" و يشكل خطورة على حظر المناصرين للقضية الفلسطينية في العالم"، لافتا إلى أن ذلك انتهاك فاضح لحرية الرأي و التعبير للفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي.



و بين أن الاحتلال الإسرائيلي يبذل كل ما بوسعه للالتفاف على الرواية الفلسطينية التي فضحت جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، متابعا :" الفلسطينيون نجحوا في استقطاب التأييد العالمي لحقوقهمم، وفي مقدمتها تقرير المصير"، مؤكدا أن الاحتلال أدرك خطورة نجاح الفلسطينيين في كسب العالم نصرة للقضية المركزية .



و دعا فرج الله في تصريحاته وزارة العدل الفلسطينية إلى رفع شكوى على الاحتلال لانتهاكه حقوق الفلسطينيين الرقمية، مضيفا:" و مقاضاة إدارة فيس بوك لحذفها المحتوى الفلسطيني"، محذرا من خطوات إسرائيلية نحو تصنيف المحتوى الفلسطيني في الفضاء الرقمي بأنه يدعم الإرهاب على حد وصف إسرائيل لنضال الشعب الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطنأوضح الصحفي رامي فرج الله، عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد الدولي للصحافة العربية ، و مدير مكتبها بدولة فلسطين، أن فكرة تمرير قانون " الفيس بوك" في الكنيست الإسرائيلي يجعل الاحتلال يقيد المحتوى الفلسطيني في الفضاء الرقمي.