هنية يهاتف عائلة الأسير هشام أبو هواش

رام الله - دنيا الوطنهاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عائلة الأسير هشام أبو هواش، حيث أكد الوقوف التام إلى جانبه في نضاله وقضيته العادلة، وقال "نحن واثقون من نصره في هذه المعركة"، مشيرًا إلى موقف حماس الثابت تجاه الأسرى الأبطال.وأضاف هنية: " نحن نقف إلى جانب إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، ونبذل جهودنا مع بعض الأطراف العربية وغيرها للعمل على إنهاء هذه المعاناة للأخ هشام".وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قوله: على أن "هذه المعاناة لن تذهب سُدى، وأن هذه اليد الصهيونية الآثمة يجب أن ترتفع عن أسرانا، وأن تتوقف الجرائم والتنكيل الذي يجري بحقهم".