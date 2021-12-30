الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي الزراعية وسط وجنوب قطاع غزة



يشار إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت أمس الأربعاء، نقاط ضبط ميداني في مناطق مختلفة في قطاع غزة، أسفرت عن إصابة ثلاثة مزارعين فلسطينيين، وذلك رداً على حادثة إطلاق نار من القطاع، أصيب خلالها عامل في جيش الاحتلال.







رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار تجاه الأراضي الزراعية وسط وجنوب قطاع غزة.وأضافت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين على بالقرب من الشريط الحدودي بمحيط مكب النفايات، شرق مدينة دير البلح، أطلقوا النار بشكل عشوائي تجاه الأراضي الزراعية، دون تسجيل إصابات بين صفوف المزارعين.كما أطلقت قوات الاحتلال النار، من برج مراقبة عسكري صوب الأراضي الزراعية في منطقة الواد شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.