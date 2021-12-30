قطر: إعادة فرض الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة





رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة قطر، أمس الأربعاء، عن إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، في ظل تزايد لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.فيما وأصدر مجلس الوزراء القطري، قراراً بتعديل قراره الصادر بشأن الكمامات، ليكون الالتزام بها في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، بعد أن كانت مفروضة فقط في الأماكن المغلقة، مع استثناء الأطفال دون ست سنوات ومن يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة، وفق (قنا).كما وأقر المجلس استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات، دون أن لا تتجاوز 75 بالمائة في الأماكن المفتوحة، و50 بالمائة في المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة 90 بالمائة من المشاركين ممن استكملوا جرعات اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) ويلتزم غير المطعمين أو من لم يستكملوا التطعيم بإجراء فحص الفيروس.وسيتم تنفيذ هذه القرارات اعتبارا من يوم الجمعة، وحتى إشعار آخر، حيث جاءت هذه الإجراءات وسط ارتفاع قياسي في حالات الإصابة في البلاد.