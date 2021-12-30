زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بقوة 7.3 درجات، ضرب قبالة ساحل مقاطعة مالوكو الإندونيسية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس.وضرب الزلزال في نحو الساعة 3:25 صباحاً بالتوقيت المحلي (18:25 بتوقيت غرينتش الأربعاء) وضرب على عمق 166 كيلومتراً، على بعد نحو 120 كيلومتراً شمال شرقي بلدة لوسبالوس.ولم ترد حتى اللحظة أي أنباء عن تحذيرات من حدوث موجات تسونامي أو وقوع إصابات أو أضرار، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وتشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.