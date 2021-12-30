الأوروغواي ترصد أول إصابة بمتحور (أوميكرون)
كشف دانييل ساليناس، وزير الصحة في الأوروغواي، عن رصد أول إصابة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) في البلاد.
وجاء ذلك عندما قال الوزير عبر قناة (تيليموندو) التلفزيونية، أمس الأربعاء: "تم تأكيد وجود متحور (أوميكرون) في الأوروغواي".
وأضاف الوزير: "أن السلطات تتوقع زيادة عدد الإصابات في البلاد على الرغم من التطعيم".
وتابع: "أن الجرعات الثالثة المعززة من اللقاحات سيتم تقديمها بعد 4 أشهر من إتمام التطعيم بالجرعتين، وذلك بدلا من 6 أشهر مثلما كان سابقا".
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