الأوروغواي ترصد أول إصابة بمتحور (أوميكرون)



وجاء ذلك عندما قال الوزير عبر قناة (تيليموندو) التلفزيونية، أمس الأربعاء: "تم تأكيد وجود متحور (أوميكرون) في الأوروغواي".



وأضاف الوزير: "أن السلطات تتوقع زيادة عدد الإصابات في البلاد على الرغم من التطعيم".



وتابع: "أن الجرعات الثالثة المعززة من اللقاحات سيتم تقديمها بعد 4 أشهر من إتمام التطعيم بالجرعتين، وذلك بدلا من 6 أشهر مثلما كان سابقا".



رام الله - دنيا الوطنكشف دانييل ساليناس، وزير الصحة في الأوروغواي، عن رصد أول إصابة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) في البلاد.