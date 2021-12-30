إصابة مستوطن بالحجارة في "الشيخ جراح" واندلاع مواجهات جنوب نابلس





رام الله - دنيا الوطنأصيب مستوطن بجراح في رأسه جراء رشقه بالحجارة، مساء اليوم الأربعاء، بالتزامن مع إطلاق مستوطنين النار صوب الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.وقالت مصادر إعلامية عبرية: "إنَّ شبانا فلسطينيين رشقوا بالحجارة والزجاجات الحارقة مجموعة من المستوطنين، فيما انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في الشيخ جراح لتأمين المستوطنينالذين كانوا يعربدون في شوارع الحي".من جانب آخر، اندلعت، مساء اليوم، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بعد تجمع مستوطنين بالمكان.كما أشعل شبان فلسطينيون الإطارات المطاطية قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة هبة شعبية متنامية وزيادة كبيرة في عدد عمليات رشق مركبات المستوطنين بالحجارة، وتصعيدًا لعمليات المقاومة، في وجه إرهاب منظم ينفذه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال وبغطاء رسمي من حكومتهم.وشهد شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي تصعيدًا في عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة (27) آخرين بجراحمختلفة.ووفق تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة “حماس” بالضفة الغربية، بلغت أعمال المقاومة خلال الشهر الماضي (594) عملا مقاوما، بينها (15) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قواتالاحتلال، جرت ( 8 ) عمليات منها في نابلس.كما شهدت الضفة (201) مواجهة مباشرة، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و(31) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(72) عملية تصدٍ لاعتداءات المستوطنين فيمختلفة أرجاء الضفة.