إصابة شابين واعتقال آخرين في كفر عقب وجرح مستوطن في قلقيلية

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة مما أسفر عن إصابة شابين بالرصاص، واحد في البطن والآخر في القدم، ونقلهما إلى مجمع

فلسطين الطبي لتلقي العلاج.



من جانب آخر، أصيب مستوطن بجراح جراء رشقه بالحجارة، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء، بعدما دخل برفقة ابنه إلى مدينة قلقيلية.



وأكد موقع 0404 العبري إصابة المستوطن في رأسه بعدما دخل برفقة ابنه إلى مدينة قلقيلية وتعرضا للرشق بالحجارة من قبل الشبان الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه تم إنقاذهما، وتلقيا العلاج من قوات الاحتلال عند حاجز "إلياهو".



وكان مستوطن أصيب، مساء اليوم الأربعاء، بجراح في رأسه جراء رشقه بالحجارة، بالتزامن مع إطلاق مستوطنين النار صوب الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



كما اندلعت، مساء اليوم، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بعد تجمع مستوطنين بالمكان. وأشعل شبان فلسطينيون الإطارات المطاطية قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.



وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة هبة شعبية متنامية وزيادة كبيرة في عدد عمليات رشق مركبات المستوطنين بالحجارة، وتصعيدًا لعمليات المقاومة، في وجه إرهاب منظم ينفذه

المستوطنون بحماية قوات الاحتلال وبغطاء رسمي من حكومتهم.



وشهد شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي تصعيدًا في عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة (27) آخرين بجراح

مختلفة.



ووفق تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة “حماس” بالضفة الغربية، بلغت أعمال المقاومة خلال الشهر الماضي (594) عملا مقاوما، بينها (15) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات

الاحتلال، جرت ( 8 ) عمليات منها في نابلس.



و شهدت الضفة (201) مواجهة مباشرة، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و(31) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(72) عملية تصدٍ لاعتداءات المستوطنين في

مختلفة أرجاء الضفة.







رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان فلسطينيان واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء، بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر عقب ودهمت عمارة سكنية واعتقلت الشابين مالك عيسى صرعاوي ومحمد راتب صرعاوي من داخلها.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أفرجت لاحقا عن الشاب محمد صرعاوي وأبقت على اعتقال محمد.