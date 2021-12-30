شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

الطقس: أجواء غائمة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياَ وشديد البرودة، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً وشديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط  زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 2-3 درجات مئوية حيث يستمر الجو بارداً نهاراً وشديدة البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط  زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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