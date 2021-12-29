الصحة الأردنية: تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون).وقال مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ(أوميكرون) في الأردن وصل إلى 794 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.من جانب آخر، أعلنت السلطات الأردنية عن تشكيل لجان سرية من الداخلية لمراقبة التزام المواطنين بأوامر الدفاع وعدم إقامة التجمعات خلال أعياد رأس السنة.