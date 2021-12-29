الشرطة والنيابة تحققان بواقعة وفاة فتى (16 عاما) شمال غرب القدس

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن النيابة العامة والشرطة، باشرتا، مساء اليوم الأربعاء، باتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة وفاة فتى (16 عاما)، من بلدة بيت دقو شمال غرب مدينة القدس.وقال ارزيقات في تصريح نشر على موقع الشرطة الالكتروني: "بناء على اتصال ورد لغرفة عمليات الشرطة حول وصول فتى (16 عاماً) بحالة صحية حرجه أعلن الاطباء وفاته لاحقا، توجّه وكيل النيابة العامة على رأس قوة من فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة للمستشفى للوقوف على ملابسات الواقعة".