دولي

بريطانيا تسجل قفزة قياسية حادة للإصابات الجديدة بـ(كورونا)

بريطانيا تسجل قفزة قياسية حادة للإصابات الجديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا، الأربعاء، قفزة قياسية حادة للإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) حيث تجاوز هذا المؤشر 180 ألف حالة وذلك على خلفية انتشار متسارع لسلالة "أوميكرون".

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية محدثة، بارتفاع حصيلة الإصابات بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 183037 حالة مقابل 98515 في بيانات الاثنين و129471 الثلاثاء، لتصل إلى مستوى 12.559 مليون حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما ذكرت الوزارة أنها سجلت 57 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 143 في إحصائية الاثنين و18 الثلاثاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة 148089 حالة.

ويأتي ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) على خلفية انتشار متسارع لسلالة "أوميكرون" التي تعتبر أكثر عدوى من كل سابقاتها وتتضمن عددا قياسيا من الطفرات.

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم يواجه "طوفانا" من الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بسبب سلالتي "دلتا" و"أوميكرون".

أخبار ذات صلة

تركيا تسجل أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بـ(كورونا) منذ أواخر أبريل

تركيا تسجل أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بـ(كورونا) منذ أواخر أبريل

زلزال بقوة 7.2 يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 7.2 يضرب إندونيسيا

الصحة العالمية: نحذر من &#34;تسونامي إصابات&#34; بسبب متحوري (دلتا) و(أوميكرون)

الصحة العالمية: نحذر من "تسونامي إصابات" بسبب متحوري (دلتا) و(أوميكرون)

دولة بيلاروس ترصد إصابة أربع حالات بمتحور (أوميكرون)

دولة بيلاروس ترصد إصابة أربع حالات بمتحور (أوميكرون)

مفاوضات فيينا.. الكشف عن آخر التطورات بشأن إحياء الاتفاق النووي

مفاوضات فيينا.. الكشف عن آخر التطورات بشأن إحياء الاتفاق النووي

التشيك: إتلاف 80 ألف دجاجة ومليون بيضة بسبب انتشار (إنفلونزا الطيور)

التشيك: إتلاف 80 ألف دجاجة ومليون بيضة بسبب انتشار (إنفلونزا الطيور)

إيران: إسرائيل ستعتبر الصمت على قصف ميناء اللاذقية ضوءاً أخضر لمواصلة العدوان

إيران: إسرائيل ستعتبر الصمت على قصف ميناء اللاذقية ضوءاً أخضر لمواصلة العدوان

تونس تعتمد لقاح جديداً ضد (كورونا)

تونس تعتمد لقاح جديداً ضد (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي رئيسة الجمهورية اليونانية بوفاة الرئيس الأسبق بابولياس

الرئيس عباس يعزي رئيسة الجمهورية اليونانية بوفاة الرئيس الأسبق بابولياس

فنلندا تقدم 2 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

فنلندا تقدم 2 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

عباس زكي يوجه نداء للأحزب والقوى العالمية لانقاذ حياة الاسير أبو هواش

عباس زكي يوجه نداء للأحزب والقوى العالمية لانقاذ حياة الاسير أبو هواش

الخارجية: 8 فلسطينيين مفقودين في حادثة غرق المركب في بحر إيجه

الخارجية: 8 فلسطينيين مفقودين في حادثة غرق المركب في بحر إيجه

الاحتلال يحذر أمين سر &#34;فتح&#34; في القدس من تنظيم فعاليات في ذكرى الانطلاقة

الاحتلال يحذر أمين سر "فتح" في القدس من تنظيم فعاليات في ذكرى الانطلاقة

منظمة التحرير الفلسطينية تؤبن القيادي الراحل عبد الرحيم ملوح

منظمة التحرير الفلسطينية تؤبن القيادي الراحل عبد الرحيم ملوح

الجهاد الإسلامي تُهاجم الرئيس عباس بعد لقائه بغانتس

الجهاد الإسلامي تُهاجم الرئيس عباس بعد لقائه بغانتس

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وجامعة البوليتكنيك يجددان اتفاقية التعاون

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وجامعة البوليتكنيك يجددان اتفاقية التعاون

منوعات

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر &#34;بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك&#34;

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر "بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك"

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. &#34;متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟&#34;

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

عربي

دولة عربية تحصد الأولى إفريقياً في مجال الأمن الغدائي

دولة عربية تحصد الأولى إفريقياً في مجال الأمن الغدائي

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)