دولي

تركيا تسجل أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بـ(كورونا) منذ أواخر أبريل

تركيا تسجل أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بـ(كورونا) منذ أواخر أبريل
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السلطات الصحية التركية، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) منذ أواخر أبريل حيث تم رصد أكثر من 36 ألف حالة.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية اليوم، بتسجيلها 36684 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 26099 في بيانات الاثنين و32176 الثلاثاء، ليرتفع العدد الكلي إلى 9.4 مليون حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحصيلة اليوم هي الأعلى في تركيا للإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) منذ 29 أبريل حينما تم رصد 37674 حالة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 142 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 157 في إحصائية الاثنين و184 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في تركيا إلى 82059.

وذكرت أن عدد المتعافين خلال اليوم الأخير بلغ 25638 شخصا حيث بلغت حصيلة حالات الشفاء نحو 9.014 مليون.

وأمدت السلطات الصحية التركية سابقا أن البلاد تدخل موجة ارتفاع جديد للإصابات بالفيروس بسبب انتشار متسارع لسلالة "أوميكرون". 

أخبار ذات صلة

بريطانيا تسجل قفزة قياسية حادة للإصابات الجديدة بـ(كورونا)

بريطانيا تسجل قفزة قياسية حادة للإصابات الجديدة بـ(كورونا)

زلزال بقوة 7.2 يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 7.2 يضرب إندونيسيا

الصحة العالمية: نحذر من &#34;تسونامي إصابات&#34; بسبب متحوري (دلتا) و(أوميكرون)

الصحة العالمية: نحذر من "تسونامي إصابات" بسبب متحوري (دلتا) و(أوميكرون)

دولة بيلاروس ترصد إصابة أربع حالات بمتحور (أوميكرون)

دولة بيلاروس ترصد إصابة أربع حالات بمتحور (أوميكرون)

مفاوضات فيينا.. الكشف عن آخر التطورات بشأن إحياء الاتفاق النووي

مفاوضات فيينا.. الكشف عن آخر التطورات بشأن إحياء الاتفاق النووي

التشيك: إتلاف 80 ألف دجاجة ومليون بيضة بسبب انتشار (إنفلونزا الطيور)

التشيك: إتلاف 80 ألف دجاجة ومليون بيضة بسبب انتشار (إنفلونزا الطيور)

إيران: إسرائيل ستعتبر الصمت على قصف ميناء اللاذقية ضوءاً أخضر لمواصلة العدوان

إيران: إسرائيل ستعتبر الصمت على قصف ميناء اللاذقية ضوءاً أخضر لمواصلة العدوان

تونس تعتمد لقاح جديداً ضد (كورونا)

تونس تعتمد لقاح جديداً ضد (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي رئيسة الجمهورية اليونانية بوفاة الرئيس الأسبق بابولياس

الرئيس عباس يعزي رئيسة الجمهورية اليونانية بوفاة الرئيس الأسبق بابولياس

فنلندا تقدم 2 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

فنلندا تقدم 2 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

عباس زكي يوجه نداء للأحزب والقوى العالمية لانقاذ حياة الاسير أبو هواش

عباس زكي يوجه نداء للأحزب والقوى العالمية لانقاذ حياة الاسير أبو هواش

الخارجية: 8 فلسطينيين مفقودين في حادثة غرق المركب في بحر إيجه

الخارجية: 8 فلسطينيين مفقودين في حادثة غرق المركب في بحر إيجه

الاحتلال يحذر أمين سر &#34;فتح&#34; في القدس من تنظيم فعاليات في ذكرى الانطلاقة

الاحتلال يحذر أمين سر "فتح" في القدس من تنظيم فعاليات في ذكرى الانطلاقة

منظمة التحرير الفلسطينية تؤبن القيادي الراحل عبد الرحيم ملوح

منظمة التحرير الفلسطينية تؤبن القيادي الراحل عبد الرحيم ملوح

الجهاد الإسلامي تُهاجم الرئيس عباس بعد لقائه بغانتس

الجهاد الإسلامي تُهاجم الرئيس عباس بعد لقائه بغانتس

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وجامعة البوليتكنيك يجددان اتفاقية التعاون

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وجامعة البوليتكنيك يجددان اتفاقية التعاون

منوعات

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر &#34;بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك&#34;

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر "بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك"

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. &#34;متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟&#34;

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

عربي

دولة عربية تحصد الأولى إفريقياً في مجال الأمن الغدائي

دولة عربية تحصد الأولى إفريقياً في مجال الأمن الغدائي

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)