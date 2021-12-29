مستوطنون يهاجمون مدخل اللبن الشرقية

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، قرية اللبن الشرقية جنوب محافظة نابلس، فيما أغلقت قوات الاحتلال مدخل القرية.وقال رئيس مجلس القرية يعقوب عويس: "إن عشرات المستوطنين اقتحموا مدخل القرية الرئيسي وشرعوا باستفزاز المواطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان ما أدى لإصابة شاب بقنبلة مباشرة بالكتف"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف إن شبان القرية ورجالها على جاهزية تامة للتصدي للمستوطنين اذا ما حاولوا التعدي أو الدخول إلى القرية.