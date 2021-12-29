القناة 13: تقرر عودة الحياة لطبيعتها بمستوطنات غلاف غزة صباح غدٍ الخميس

رام الله - دنيا الوطنأفاد ألموغ بوكير، مراسل القناة 13 الإسرائيلية، أنه تقرر العودة الى الروتين في مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد تقييم الوضع، لافتا إلى أن الأعمال الزراعية ستعود بالقرب من السياج الحدودي الى وضعها الطبيعي اعتبارا من صباح غدٍ الخميس.أكد بوكير، أنه سيتم إزالة الحواجز التي أقيمت بالقرب من السياج الحدودي ومداخ المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت نقاط ضبط ميداني في مناطق مختلفة في قطاع غزة، أسفرت عن إصابة ثلاثة مزارعين فلسطينيين، وذلك رداً على حادثة اطلاق نار من قطاع غزة أصيب خلالها عامل في جيش الاحتلال.