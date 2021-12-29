دولي

الصحة العالمية: نحذر من "تسونامي إصابات" بسبب متحوري (دلتا) و(أوميكرون)

الصحة العالمية: نحذر من "تسونامي إصابات" بسبب متحوري (دلتا) و(أوميكرون)
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن "قلقه الكبير" من حدوث "تسونامي إصابات" بكورونا، بسبب متحوري (دلتا) و(أوميكرون).

وقال غيبريسوس في حديثه مع الصحفيين اليوم الأربعاء، "حان الوقت لتجاوز المصالح القومية ويجب تطعيم 70 % من سكان العالم"، داعيا إلى مشاركة اللقاحات بشكل أسرع، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أن تركيز الدول الغنية على الجرعات المعززة قد يؤدى إلى نقص في اللقاحات لدى البلدان الفقيرة.

يذكر أن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا سجلت إصابات جديدة قياسية أمس الثلاثاء.

وما زالت بعض الدول تعاني من المتحور "دلتا" السابق على "أوميكرون"، ومنها بولندا التي سجلت 794 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهو أعلى عدد في الموجة الرابعة من التفشي.

وقالت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير عن الحالة الوبائية إن بيانات أولية من جنوب أفريقيا وبريطانيا والدنمرك تظهر تراجع احتمالات دخول المستشفيات نتيجة الإصابة بـ"أوميكرون" مقارنة بـ"دلتا"، لكن التقرير أضاف أن هناك حاجة لمزيد من البيانات لفهم كيف تتأثر شدة الأعراض بالتطعيمات أو بالإصابة السابقة.

أخبار ذات صلة

دولة بيلاروس ترصد إصابة أربع حالات بمتحور (أوميكرون)

دولة بيلاروس ترصد إصابة أربع حالات بمتحور (أوميكرون)

مفاوضات فيينا.. الكشف عن آخر التطورات بشأن إحياء الاتفاق النووي

مفاوضات فيينا.. الكشف عن آخر التطورات بشأن إحياء الاتفاق النووي

التشيك: إتلاف 80 ألف دجاجة ومليون بيضة بسبب انتشار (إنفلونزا الطيور)

التشيك: إتلاف 80 ألف دجاجة ومليون بيضة بسبب انتشار (إنفلونزا الطيور)

إيران: إسرائيل ستعتبر الصمت على قصف ميناء اللاذقية ضوءاً أخضر لمواصلة العدوان

إيران: إسرائيل ستعتبر الصمت على قصف ميناء اللاذقية ضوءاً أخضر لمواصلة العدوان

تونس تعتمد لقاح جديداً ضد (كورونا)

تونس تعتمد لقاح جديداً ضد (كورونا)

أمريكا تسجل ارتفاعاً قياسياً بإصابات(كورونا) منذ بداية الجائحة

أمريكا تسجل ارتفاعاً قياسياً بإصابات(كورونا) منذ بداية الجائحة

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب الهند

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب الهند

تركيا تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)

تركيا تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي رئيسة الجمهورية اليونانية بوفاة الرئيس الأسبق بابولياس

الرئيس عباس يعزي رئيسة الجمهورية اليونانية بوفاة الرئيس الأسبق بابولياس

فنلندا تقدم 2 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

فنلندا تقدم 2 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

عباس زكي يوجه نداء للأحزب والقوى العالمية لانقاذ حياة الاسير أبو هواش

عباس زكي يوجه نداء للأحزب والقوى العالمية لانقاذ حياة الاسير أبو هواش

الاحتلال يحذر أمين سر &#34;فتح&#34; في القدس من تنظيم فعاليات في ذكرى الانطلاقة

الاحتلال يحذر أمين سر "فتح" في القدس من تنظيم فعاليات في ذكرى الانطلاقة

منظمة التحرير الفلسطينية تؤبن القيادي الراحل عبد الرحيم ملوح

منظمة التحرير الفلسطينية تؤبن القيادي الراحل عبد الرحيم ملوح

الجهاد الإسلامي تُهاجم الرئيس عباس بعد لقائه بغانتس

الجهاد الإسلامي تُهاجم الرئيس عباس بعد لقائه بغانتس

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وجامعة البوليتكنيك يجددان اتفاقية التعاون

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وجامعة البوليتكنيك يجددان اتفاقية التعاون

الخليل: مستوطنون يشقون طريقا في أراضي بلدة ترقوميا

الخليل: مستوطنون يشقون طريقا في أراضي بلدة ترقوميا

منوعات

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر &#34;بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك&#34;

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر "بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك"

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. &#34;متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟&#34;

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

عربي

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

الرئيس اللبناني يوقع مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب منتصف مايو المقبل

الرئيس اللبناني يوقع مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب منتصف مايو المقبل