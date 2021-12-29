الكيلة: وصول 200 ألف جرعة من لقاح (فايزر) المضاد لـ(كورونا) لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، عن وصول 200 ألف جرعة من لقاح (فايزر) المضاد لفيروس (كورونا)، اليوم الأربعاء، من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس إلى مستودعاتها المركزية في قطاع غزة.وقالت الكيلة في تصريح نشرته وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء على صفحتها في موقع (فيسبوك): "إن الوزارة تتابع بكثب الاحتياجات الصحية المختلفة في قطاع غزة، والاحتياجات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في إطار تعزيز حملة التطعيم الوطنية ضد الفايروس في كافة محافظات الوطن".وأكدت الوزيرة أن اللقاحات تُشحن وتُنقل وتُحفظ ضمن البروتوكول المناسب لعمليات الشحن والحفظ الخاص بها، وضمن سلسلة التبريد اللازمة.وأهابت الكيلة بالمواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح ضرورة أخذه والالتزام بالإجراءات الوقائية، ضمن بروتوكول وزارة الصحة، منعاً لانتشار العدوى وحفظاً لسلامة الجميع.