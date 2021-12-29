شؤون فلسطينية

الكيلة: وصول 200 ألف جرعة من لقاح (فايزر) المضاد لـ(كورونا) لقطاع غزة

الكيلة: وصول 200 ألف جرعة من لقاح (فايزر) المضاد لـ(كورونا) لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، عن وصول 200 ألف جرعة من لقاح (فايزر) المضاد لفيروس (كورونا)، اليوم الأربعاء، من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس إلى مستودعاتها المركزية في قطاع غزة.

وقالت الكيلة في تصريح نشرته وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء على صفحتها في موقع (فيسبوك): "إن الوزارة تتابع بكثب الاحتياجات الصحية المختلفة في قطاع غزة، والاحتياجات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في إطار تعزيز حملة التطعيم الوطنية ضد الفايروس في كافة محافظات الوطن".

وأكدت الوزيرة أن اللقاحات تُشحن وتُنقل وتُحفظ ضمن البروتوكول المناسب لعمليات الشحن والحفظ الخاص بها، وضمن سلسلة التبريد اللازمة.

وأهابت الكيلة بالمواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح ضرورة أخذه والالتزام بالإجراءات الوقائية، ضمن بروتوكول وزارة الصحة، منعاً لانتشار العدوى وحفظاً لسلامة الجميع.

أخبار ذات صلة

الجيش يتخذ سلسلة إجراءات في غلاف غزة

الجيش يتخذ سلسلة إجراءات في غلاف غزة

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير أبو هواش

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير أبو هواش

منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أممين حول الأوضاع في دولة فلسطين

منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أممين حول الأوضاع في دولة فلسطين

قيادي بكتائب القسام: الإجراءات الهندسية التي يجريها الاحتلال على حدود القطاع لن تحميه

قيادي بكتائب القسام: الإجراءات الهندسية التي يجريها الاحتلال على حدود القطاع لن تحميه

لجنة متابعة العمل الحكومي: الموافقة على رفع قيمة المكافأة الشهرية لـ800 شيكل

لجنة متابعة العمل الحكومي: الموافقة على رفع قيمة المكافأة الشهرية لـ800 شيكل

الرئيس عباس يعزي رئيسة الجمهورية اليونانية بوفاة الرئيس الأسبق بابولياس

الرئيس عباس يعزي رئيسة الجمهورية اليونانية بوفاة الرئيس الأسبق بابولياس

فنلندا تقدم 2 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

فنلندا تقدم 2 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

حسين الشيخ: الموافقة على الدفعة الثانية من لم شمل 10 آلاف عائلة

حسين الشيخ: الموافقة على الدفعة الثانية من لم شمل 10 آلاف عائلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي رئيسة الجمهورية اليونانية بوفاة الرئيس الأسبق بابولياس

الرئيس عباس يعزي رئيسة الجمهورية اليونانية بوفاة الرئيس الأسبق بابولياس

فنلندا تقدم 2 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

فنلندا تقدم 2 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

عباس زكي يوجه نداء للأحزب والقوى العالمية لانقاذ حياة الاسير أبو هواش

عباس زكي يوجه نداء للأحزب والقوى العالمية لانقاذ حياة الاسير أبو هواش

الاحتلال يحذر أمين سر &#34;فتح&#34; في القدس من تنظيم فعاليات في ذكرى الانطلاقة

الاحتلال يحذر أمين سر "فتح" في القدس من تنظيم فعاليات في ذكرى الانطلاقة

منظمة التحرير الفلسطينية تؤبن القيادي الراحل عبد الرحيم ملوح

منظمة التحرير الفلسطينية تؤبن القيادي الراحل عبد الرحيم ملوح

الجهاد الإسلامي تُهاجم الرئيس عباس بعد لقائه بغانتس

الجهاد الإسلامي تُهاجم الرئيس عباس بعد لقائه بغانتس

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وجامعة البوليتكنيك يجددان اتفاقية التعاون

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وجامعة البوليتكنيك يجددان اتفاقية التعاون

الخليل: مستوطنون يشقون طريقا في أراضي بلدة ترقوميا

الخليل: مستوطنون يشقون طريقا في أراضي بلدة ترقوميا

منوعات

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر &#34;بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك&#34;

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر "بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك"

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. &#34;متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟&#34;

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

عربي

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

الرئيس اللبناني يوقع مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب منتصف مايو المقبل

الرئيس اللبناني يوقع مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب منتصف مايو المقبل