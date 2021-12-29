قيادي بكتائب القسام: الإجراءات الهندسية التي يجريها الاحتلال على حدود القطاع لن تحميه

رام الله - دنيا الوطنأكد أيمن نوفل، القيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن رسالة المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، أن جميع الإجراءات الهندسية التي يجريها على حدود قطاع غزة لن تحميه، وهذا ما أكدته المعارك السابقة.وأشار نوفل في تصريحات لها، مساء اليوم الأربعاء، عقب مناورة (الركن الشديد 2)، إلى أن المناورة تؤكد وحدة الفصائل خلف خيار المقاومة، وفيها رسالة للاحتلال والصديق أن المقاومة وضعت ملف الأسرى على رأس أولويات الغرفة المشتركة.وفي السياق، أكد القيادي في كتائب القسام، أنه سيكون للمـقاومة كلمتها وتحديدا في موضوع الأسرى.وقال: "تم اختيار موقع شهداء القسام للــمناورة وهو ذات الموقع الذي تدرب فيه منفذو عملية الوهم المتبدد عام 2006"، مضيفا: "ستعاد مثل هذه العمليات ولن يقر لنا قرار حتى نحرر كافة الأسرى".وأشار نوفل إلى أن مراكمة القوة ليست لقطاع غزة وحده، بل للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.