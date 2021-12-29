لجنة متابعة العمل الحكومي: الموافقة على رفع قيمة المكافأة الشهرية لـ800 شيكل

رام الله - دنيا الوطنأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن لجنة متابعة العمل الحكومي، قررت معالجة ملف التشغيل المؤقت بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالقطاع.وأشار، إلى أن اللجنة وافقت خلال جلستها اليوم الأربعاء، على رفع قيمة المكافأة الشهرية لتصبح 800 شيكل، بدلا من 525 شيكلاً، لافتا إلى أنه يستفيد من القرار أكثر من 1000 موظف على بند البطالة، على أن تقوم وزارتا الأوقاف والمالية وديوان الموظفين العام باستيفاء الإجراءات اللازمة للتنفيذ.وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن اللجنة قررت كذلك إنهاء إجراءات عدد (300) وظيفة جديدة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، معتمدة ضمن موازنة 2021م، لمعالجة احتياجات الوزارة، بما يشمل تسوية ملف عقود البطالة وفق الآليات المعتمدة لدى ديوان الموظفين العام.وقال: "وافقت اللجنة كذلك على تنسيب وزارة الداخلية والأمن الوطني لمجلس الأمناء الجديد لكلية الرباط الجامعية".