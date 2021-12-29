الرئيس عباس يعزي رئيسة الجمهورية اليونانية بوفاة الرئيس الأسبق بابولياس

رام الله - دنيا الوطنبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية لرئيسة الجمهورية اليوناينة كاتيرينا ساكيلاروبولو، معزيا بوفاة رئيس الجمهورية اليونانية الأسبق كارلوس بابولياس.وقال الرئيس عباس، في برقية التعزية، إن بابولياس أمضى سنوات من حياته في خدمة وطنه وشعبه، ومناصرة قضايا الحق والعدل، وأننا سنحفظ وشعبنا لفخامته مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة.وتقدم الرئيس لعائلته وللشعب اليوناني الصديق بأسمى عبارات التعزية، راجيا للفقيد الرحمة، ولليونان وشعبها الخير والسلام والازدهار.