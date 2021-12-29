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دولة عربية تحصد الأولى إفريقياً في مجال الأمن الغدائي

دولة عربية تحصد الأولى إفريقياً في مجال الأمن الغدائي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
احتلت دولة الجزائر المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا في مجال الأمن الغدائي، ضمن تصنيف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ويليها  دولة المغرب.

وبحسب دراسة حول الفقر نشرت مؤخراً على الموقع الالكتروني لبرنامج الأغذية العالمي، وضعت الجزائر في فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية عن 2.5% من العدد الإجمالي للسكان، وذلك خلال الفترة الممتدة بين (2018-2020)، ووفق ذات الدراسة الجزائر البلد الوحيد في إفريقيا الذي لم يتعد هذه العتبة.

وقال برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ذات الدراسة: "تصنيف الجزائر مع غالبية البلدان الأوروبية والولايات المتحدة، وكندا والصين، بالإضافة إلى روسيا، والبرازيل وأستراليا وغيرها".

بينما جاء المغرب في المرتية الثانية إفريقيا ضمن البلدان التي تتراوح نسبة السكان فيها الذين يعانون من سوء التغذية، بين 2.5 و4.9%، فيما أظهرت الدراسة أن 4.1 مليون مغربي لا يتحصل على الغذاء بما فيه الكفاية.

كما أشارت الدراسة الى أن 15% من الأطفال المغربيين الأقل من خمسة سنوات يعانون من سوء تغذية مزمن. بينما 2.6% من الأطفال من هذه الشريحة العمرية هم عرضة لسوء تغذية حاد.

من جهتة أخرى، صنفت الدراسة كلاً من جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر، ضمن البلدان الأكثر تضرراً من ظاهرة سوء التغذية، وذلك بنسبة تزيد عن 35% من مجموع السكان.

كما كشفت الدراسة أن أكثر من 811 مليون شخص في العالم يعانون من سوء التغذية، أي واحد من كل عشر من سكان العالم.

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