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الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس (كورونا) داخل المملكة إلى  794.

ومساء أمس الثلاثاء، أفادت الوزارة بتسجيل 38 وفاة و2403 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع الإجمالي إلى 12556 وفاة و1057295 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت 5.45 بالمئة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 37604 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 137 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 117، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 976.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح (كورونا) وصل إلى 4331942، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3933851.

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