دولة بيلاروس ترصد إصابة أربع حالات بمتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنكشفت السلطات الصحية في بيلاروس، اليوم الأربعاء، عن رصدها لأول مرة إصابات بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) في أراضي البلاد.وقالت وزارة الصحة: "إن تم تسجيل إصابة أربعة أشخاص داخل البلاد بـ(أوميكرون)، وأن جميع المرضى يعانون من أعراض خفيفة"، وفق (روسيا اليوم).فيما رصدت السلطات البيلاروسية خلال اليوم الأخير 1493 إصابة جديدة بـ(كورونا)، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي رصدت في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 696220، بما فيها 5543 حالة وفاة.