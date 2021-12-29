شؤون فلسطينية

عباس زكي يوجه نداء للأحزب والقوى العالمية لانقاذ حياة الاسير أبو هواش

عباس زكي يوجه نداء للأحزب والقوى العالمية لانقاذ حياة الاسير أبو هواش
عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
وجه عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صرخة نداء للأحزاب والقوى والمؤسسات الدولية والحزب الشيوعي الصيني وضمير العالم الحر ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل في إنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام هشام ابو هواش منذ (135) يوما.

وقال زكي: "لليوم الخامس والثلاثين بعد المئة (135 يوماً) يستمر المناضل الأسير هشام أبو هواش بإضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقاله الإداري، الأمر الذي وضعه على حافة الموت في أي لحظة".

وذكر أن الأسير أبو هواش يواجه الاحتلال بأمعائه الخاوية دفاعا عن كرامة الإنسان ليس في فلسطين فحسب، وإنما الكرامة الإنسانية في كل مكان، وهذا يعني أنه في حالة استشهاده لن يبقى أحد في عزته وكرامته، فسيسجل التاريخ وصمة عار على كل من يؤمن بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم ولا يحرك ساكناً أمام هذه الجريمة التي تمارسها اسرائيل، وعلى كل عربي ومسلم يتحلى بالالتزام الأخلاقي والديني والمبادئ بمناصرة الأسرى الذين يناضلون من أجل حريتهم.

وأضاف زكي: أن وضع الأسير البطل أبو هواش في هذه اللحظات الخطيرة على حياته يستصرخ أصحاب الضمائر الحية من أحزاب وقوى وطنية وقومية وجمعيات ومؤسسات حقوقية للتدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال المجرمة الخالية تماما من الحد الأدنى من الإنسانية للإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش وإنقاذ حياته.

وختم عباس زكي بالقول: "لعل كل من يسمع هذا النداء أن يستجيب ويتحرك باتجاه فعل بما يجب فعله لإنقاذ الكرامة الإنسانية قبل فوات الأوان...ويسجل أن الإنسانية تموت أمام أعين الأحرار في العالم دون أن يتحرك أحد".

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