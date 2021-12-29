السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

رام الله - دنيا الوطنقررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، بإعادة إجراءات التباعد الجسدي للمصلين في المسجدين بدءاً من يوم غد.وقال مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: "إنه تم إقرار إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس"، وفق (صحيفة سبق).وأضاف المصدر: "أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين".وتابع المصدر: "ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين".