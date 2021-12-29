شؤون فلسطينية

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وجامعة البوليتكنيك يجددان اتفاقية التعاون

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وجامعة البوليتكنيك يجددان اتفاقية التعاون
رام الله - دنيا الوطن
جرت في جامعة البوليتكنيك بحضور رئيس مجلس امنائها احمد سعيد التميمي ورئيس الجامعة د. امجد برهم ولفيف من رؤساء اقسامها وأساتذتها، ومثل الملتقى رئيس عامر العسيلي وعدد من أعضاء مجلس ادارته.

وفي كلمته الترحيبية اكد رئيس مجلس الأمناء على أهمية التعاون بين جامعة البوليتكنيك وملتقى رجال الاعمال الفلسطيني معرباً عن مدى تأثير ذلك الإيجابي على تطوير القطاعين الاكاديمي والخاص ومشيداً بالإنجازات المشتركة خلال الفترة الماضية.

ومن جهته فقد اكد رئيس ملتقى رجال الاعمال على أهمية هذا الحدث باعتباره تحديث لاتفاقية موقعة سابقاً، مما يدل على تعاون مشترك حقيقي بين الأطراف نتج عنه بعد التعديلات والتحديثات المطلوبة مما يعكس علاقة صحية بين المؤسستين، ومؤكداً على أهمية العلاقة مع القطاع الاكاديمي والتعاون بهدف متابعة شؤون الخريجين في القطاع الخاص وسوق العمل الفلسطيني بهدف التطوير دوماً لما فيه إيجاد الموائمة بين قدرات الطلبة واحتياجات سوق العمل.

ومن جهته اكد رئيس الجامعة د. امجد برهم على حرص الجامعة على تضمين دور مهم للقطاع الخاص الفلسطيني ضمن الخطط والبرامج الاكاديمية للجامعة، ومشيراً الى تحقيق تقدم نوعي على مستوى الفعاليات المشتركة خلال الفترة الماضية.

ومن جهته استعرض الأستاذ امجد النتشة اهم ما تم إنجازه بالشراكة بين الطرفين، ان كان من حيث تدريب الطلبة في سوق العمل الفلسطيني او الندوات المشتركة بحضور رجال اعمال معروفين وأصحاب قصص نجاح، او من خلال اللقاءات الدورية والتي افضت الى الكثير من النتائج الإيجابية والتي كان لها دور مهم في صقل البرامج الأكاديمية  وتطويرها.

وتم استعراض اهم بنود الاتفاقية الموقعة من طرف د. اسلام حسونة ومدير عام الملتقى سعد جرادات والالتزامات المترتبة على كل طرف والتي اولت تنمية قدرات الطلبة أهمية خاصة، إضافة الى بناء بيئة مؤاتية للحصول على المعلومة الاقتصادية وتحليلها باستخدام الأساليب العلمية التي تساهم في توفير معطيات تساعد على اتخاذ القرارات الصحية من طرف جميع الأطراف ذات الصلة.

كما وجرى على هامش الاجتماع حفلاً تكريمياً من طرف شركة قوافل التميمي لعدد من الباحثين وأصحاب الدراسات في مجال تطوير القطاع الزراعي، وقد أشار د. حازم التميمي الى أهمية النتائج التي تم تحقيقها وتأثيرها على نمو القطاع الخاص في هذا المجال، ومؤكداً على ضرورة التواصل ووضع الخطط التي من شأنها تعزيز موضوع البحث والتطوير.

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