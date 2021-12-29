التشيك: إتلاف 80 ألف دجاجة ومليون بيضة بسبب انتشار (إنفلونزا الطيور)



فيما ويقدر الأطباء البيطريون أنهم سوف يقتلون بقية الدواجن ويتلفون حوالي مليون بيضة بحلول مساء اليوم.



بدورها، قالت لينكا هانوسوفا الطبيبة البيطرية من إدارة الدولة: "أعتقد أن هذا هو أكبر تفشي ظهر بالفعل في البلاد ، حيث كان هناك في الأصل حوالي 200000 حيوان كان من المقرر القضاء عليها".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة التشيك، اليوم الأربعاء، عن التخلص من 80 ألف دجاجة بياضة، بعد أن أبلغت عن تفشي أنفلونزا الطيور من النوع (H5N1) في مزرعة دواجن فى ليبوتينيس الأسبوع الماضي.