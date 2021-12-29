الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2234 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 757145 إصابة.وقالت الوزارة في بيان لها: "إنه تم إجراء 448050 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي"، وفق (وام).وأضافت: "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليبقى إجمالي الوفيات 2160 حالة".‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 775 حالة جديدة لمصابين بفيروس التاجي، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 743340 حالة.