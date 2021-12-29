الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)
كشفت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2234 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 757145 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "إنه تم إجراء 448050 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي"، وفق (وام).
وأضافت: "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليبقى إجمالي الوفيات 2160 حالة".
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 775 حالة جديدة لمصابين بفيروس التاجي، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 743340 حالة.
التعليقات