عربي

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2234 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 757145 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إنه تم إجراء 448050 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي"، وفق (وام).

وأضافت: "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليبقى إجمالي الوفيات 2160 حالة".

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 775 حالة جديدة لمصابين بفيروس التاجي، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 743340 حالة.

أخبار ذات صلة

دولة عربية تحصد الأولى إفريقياً في مجال الأمن الغدائي

دولة عربية تحصد الأولى إفريقياً في مجال الأمن الغدائي

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

السعودية تُعيد تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين بدءاً من الغد

الرئيس اللبناني يوقع مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب منتصف مايو المقبل

الرئيس اللبناني يوقع مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب منتصف مايو المقبل

&#34;الصحة&#34; المصرية توجه نصيحة للمواطنين لتجنب الإصابة بـ(كورونا) خلال فترة الأعياد

"الصحة" المصرية توجه نصيحة للمواطنين لتجنب الإصابة بـ(كورونا) خلال فترة الأعياد

السعودية: إعادة فرض إرتداء الكمامة والتباعد في جميع الأماكن

السعودية: إعادة فرض إرتداء الكمامة والتباعد في جميع الأماكن

منظمة تطالب بعدم منع غير الملقحين للكنائس لأداء الصلوات

منظمة تطالب بعدم منع غير الملقحين للكنائس لأداء الصلوات

المغرب يجهز مستشفيات ميدانية استعداداً لمواجهة (أوميكرون)

المغرب يجهز مستشفيات ميدانية استعداداً لمواجهة (أوميكرون)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عباس زكي يوجه نداء للأحزب والقوى العالمية لانقاذ حياة الاسير أبو هواش

عباس زكي يوجه نداء للأحزب والقوى العالمية لانقاذ حياة الاسير أبو هواش

منظمة التحرير الفلسطينية تؤبن القيادي الراحل عبد الرحيم ملوح

منظمة التحرير الفلسطينية تؤبن القيادي الراحل عبد الرحيم ملوح

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وجامعة البوليتكنيك يجددان اتفاقية التعاون

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وجامعة البوليتكنيك يجددان اتفاقية التعاون

الخليل: مستوطنون يشقون طريقا في أراضي بلدة ترقوميا

الخليل: مستوطنون يشقون طريقا في أراضي بلدة ترقوميا

جرائم الفساد: الحبس لـ3 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة إساءة استعمال السلطة

جرائم الفساد: الحبس لـ3 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة إساءة استعمال السلطة

&#34;التنمية الاجتماعية&#34; تطلق مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية والعمل التطوعي في محافظات الوطن

"التنمية الاجتماعية" تطلق مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية والعمل التطوعي في محافظات الوطن

مستوطنون يشقون طريقًا غرب الخليل

مستوطنون يشقون طريقًا غرب الخليل

&#34;حماية&#34; يدين استمرار سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة

"حماية" يدين استمرار سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة

منوعات

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر &#34;بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك&#34;

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر "بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك"

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. &#34;متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟&#34;

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

عربي

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن يسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

الرئيس اللبناني يوقع مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب منتصف مايو المقبل

الرئيس اللبناني يوقع مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب منتصف مايو المقبل

&#34;الصحة&#34; المصرية توجه نصيحة للمواطنين لتجنب الإصابة بـ(كورونا) خلال فترة الأعياد

"الصحة" المصرية توجه نصيحة للمواطنين لتجنب الإصابة بـ(كورونا) خلال فترة الأعياد