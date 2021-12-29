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الرئيس اللبناني يوقع مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب منتصف مايو المقبل

الرئيس اللبناني يوقع مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب منتصف مايو المقبل
الرئيس اللبناني ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك في منتصف شهر أيار/ مايو المقبل.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر موقع (تويتر): "وقع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ أيار/مايو للمقيمين، وفي ١٢ أيار/مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و٨ أيار/مايو لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية".

وكان بسام مولوي، وزير الداخلية والبلديات في لبنان، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.

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