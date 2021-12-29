الرئيس اللبناني يوقع مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب منتصف مايو المقبل

رام الله - دنيا الوطنوقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك في منتصف شهر أيار/ مايو المقبل.وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر موقع (تويتر): "وقع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ أيار/مايو للمقيمين، وفي ١٢ أيار/مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و٨ أيار/مايو لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية".وكان بسام مولوي، وزير الداخلية والبلديات في لبنان، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.