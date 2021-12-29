الخليل: مستوطنون يشقون طريقا في أراضي بلدة ترقوميا

رام الله - دنيا الوطنشق مستوطنون، اليوم الأربعاء، طريقاً في أراضي المواطنين ببلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل، وذلك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فإن مستوطنين من مستوطنة "تيلم" المقامة على أراضي المواطنين ببلدة ترقوميا جرفوا بحماية قوات الاحتلال، أراضٍ في منطقة "الطيبة" بهدف شق طريق استيطاني باتجاه تلة مهددة بالمصادرة قريبة من البلدة، تعود ملكيتها لعدد من عائلات البلدة.وأضاف أن المستوطنين يسعون لربط مستوطنة "تيلم" بمستوطنة "ادورا" لتشكيل حزام استيطاني يطوق البلدة ويقتطع منطقة الطيبة لصالح التوسع الاستيطاني.